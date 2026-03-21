Vanavond en vannacht is het droog en helder met fors zakkende temperaturen tot rond het nulpunt. Het vriest overal aan de grond.

Morgen start vrij zonnig, maar overdag komt er meer bewolking en in de avond kan het wat regenen. Het wordt dan wat minder koud, zo’n 12 graden, bij een matige zuidwestelijke wind.

Zaterdag is wat regen of een bui mogelijk, maar de droge perioden overheersen, bij 11 graden.

Zondag is er wat meer bewolking met naar de avond toe kans op wat regen. We halen dan 12 graden.