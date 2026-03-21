Maartse buien, maar ook wat zon en wolkenvelden
Foto Ronny Popelier
Vandaag krijgen we een mix van opklaringen, wolkenvelden en maartse buien. Die kunnen fel zijn. Zelfs met kans op hagel en onweer. We halen 8 graden bij een goed voelbare noordenwind. In de loop van de namiddag neemt de kans op buien af en kan het vrij zonnig worden.
Vanavond en vannacht is het droog en helder met fors zakkende temperaturen tot rond het nulpunt. Het vriest overal aan de grond.
Morgen start vrij zonnig, maar overdag komt er meer bewolking en in de avond kan het wat regenen. Het wordt dan wat minder koud, zo’n 12 graden, bij een matige zuidwestelijke wind.
Zaterdag is wat regen of een bui mogelijk, maar de droge perioden overheersen, bij 11 graden.
Zondag is er wat meer bewolking met naar de avond toe kans op wat regen. We halen dan 12 graden.