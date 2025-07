In de loop van de voormiddag ontstaan aan zee buien, in de namiddag vallen de meeste buien in het binnenland. Net als de voorbije dagen kunnen die buien lokaal fel zijn, met veel regen op korte tijd, kans op wateroverlast en eventueel onweer. Tussen de buien door is er ruimte voor opklaringen. De temperaturen schommelen tussen 21 graden aan de kust en 23 à 24 graden landinwaarts.