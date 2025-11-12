Licht wisselvallig en koud
Foto Ignace Lacante
Vandaag wisselen zon en wolken elkaar af, bij maxima tot 8 graden en af en toe een bui. Er staat een goed voelbare westenwind.
Vanavond en vannacht neemt de kans op buien nog toe. Aan zee kunnen die fel zijn, mogelijk zelfs met hagel en onweer. De temperaturen zakken naar 5 graden.
Morgen halen we maar 7 graden meer. Ook dan vallen er geregeld buien.
En dat is ook zo donderdag: buiig weer en 7 graden.
Vrijdag zou het droog blijven en krijgen we de zon meer te zien, bij zo’n 6 graden. ’s Nachts kan het misschien voor het eerst lichtjes vriezen.
Zaterdag start dan ook winters koud, maar overdag is het vrij zonnig. We halen opnieuw 6 graden.
Geert Naessens