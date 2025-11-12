Vanavond en vannacht neemt de kans op buien nog toe. Aan zee kunnen die fel zijn, mogelijk zelfs met hagel en onweer. De temperaturen zakken naar 5 graden.

Morgen halen we maar 7 graden meer. Ook dan vallen er geregeld buien.

En dat is ook zo donderdag: buiig weer en 7 graden.

Vrijdag zou het droog blijven en krijgen we de zon meer te zien, bij zo’n 6 graden. ’s Nachts kan het misschien voor het eerst lichtjes vriezen.

Zaterdag start dan ook winters koud, maar overdag is het vrij zonnig. We halen opnieuw 6 graden.