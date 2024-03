Vanavond stijgt de kans op een bui, en die buien kunnen in de loop van de nacht behoorlijk fel zijn, zelfs een onweer is niet uitgesloten. De minima zakken naar 10 graden.

Morgen halen we nog 13 tot 14 graden, maar het is ook steeds wisselvalliger met af en toe regen of een felle bui. Ook morgen kan daar mogelijk wat onweer bij zijn.

Het weekend is wisselvallig met geregeld kans op neerslag. Zaterdag is het wel eerst nog lange tijd droog maar uiteindelijk krijgen we ook daar regen, bij een graad of 11.

Ook zondag zijn er perioden met regen, mogelijk krijgen we zelfs een hele kletsnatte dag. Temperaturen dan rond 13 graden.