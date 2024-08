Vanavond en vannacht neemt die wind iets af. Het is dan bewolkt tot zwaar bewolkt met minima rond een 17-tal graden.



Morgen zal het opnieuw wisselvallig worden op doortocht van een volgende storing met wat regen of enkele buien in de loop van de dag. Het gaat nog wat harder waaien met pieken tot 70 km per uur aan zee en tot 50-60 km per uur elders uit het zuidwesten. We halen opnieuw 22 tot 23 graden.

Zaterdag wordt een erg wisselvallige dag. Dan trekt een actieve storing door onze regio met mogelijk erg veel regen. Het zou ook flink koeler kunnen zijn, al is dat nog niet zeker. De regen komt waarschijnlijk pas later in de middag en tegen de avond en nacht naar zondag.

Op zondag wordt het weer snel droog. We noteren dan maxima rond of vooraan de 20 graden. Na het weekend warmt het weer op. Later volgende week krijgen we opnieuw fors zomerse waarden.