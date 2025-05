Vanavond en vannacht is het rustiger met wolken en opklaringen. De minima zakken tegen de ochtend naar een 9 tot 11 graden.



Morgen koelt het verder af tot 15 graden aan zee tot 18-19 elders. Er is veel bewolking met droog weer. Een lokale druppel is niet onmogelijk. De noordelijke wind is zeker aan zee storend.



Zondag is een koelere dag met maxima rond 13 tot 15 graden. Het is dan vrij zonnig, maar wel met een koele noordelijke wind erbij.



Vanaf maandag vinden we terug de weg omhoog met tegen eind van de nieuwe week alweer 20 graden en meer.