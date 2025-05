Vandaag is het volop genieten van de zon en de warmte. Landinwaarts stijgt het kwik vlot naar 28 graden of zelfs iets meer, in stedelijke gebieden is zelfs een tropische 30 graden niet uitgesloten. Aan zee is het iets frisser met zo'n 25 graden, mede door een zeebries die in de namiddag opsteekt. De wind is zwak en komt uit het zuidoosten.