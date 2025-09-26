Vanavond en vannacht schuift meer bewolking binnen en kan er tegen de ochtend vanaf de kust een spat regen vallen.

Vrijdag verandert het weerbeeld helemaal: een actieve storing brengt in de namiddag perioden van regen, wind en lagere maxima. Vooral in de nacht naar zaterdag wordt veel neerslag verwacht.

Het weekend verloopt wisselvallig met regelmatig regen of een bui en maxima rond 16 tot 17 graden. De wind kan fel uithalen, vooral aan de kust.

Vanaf maandag wordt het opnieuw rustiger met minder wind, meer zon en meestal droog weer.