6°C
Laat­ste dag van het jaar wis­selt af tus­sen zon en wol­ken, niet war­mer dan 6 graden

2025 12 30 120915 Avelgem Jan Demets

Jan Demets

De laatste dag van het jaar lijkt wat op de voorlaatste met afwisselend zon en wolken. Soms zijn er zelfs meer en bredere opklaringen bij maxima opnieuw ergens in de buurt van 5-6 graden. Iets hoger aan zee. Er vallen ook nog tal van buitjes en dat tot diep in de dag, maar toch vooral aan zee. De noordwestelijke wind waait matig en neemt toe. Let wel: vanochtend op vele plekken tot diep in de ochtend lokaal ook glad!

Oudejaarsavond en nacht een zelfde beeld, maar met een verder aantrekkende wind en veel wolken. De minima blijven dan wel overal positief met 3 tot 5 graden. Morgen is het meest bewolkt met kans op wat gedruppel. Het wordt een 5 tot 6 graden, maar er staat vooral vrij veel wind uit een westelijke hoek.

Vrijdag komen er buien. Vooral en waarschijnlijk alleen in het noorden. Dan kan dat geleidelijk wel een winterse bui worden bij nog steeds maxima rond 5-6 graden. Zaterdag stijgt de kans op enkele winterse buien. Zelfs een sneeuwbui is dan mogelijk, vooral aan de Oostkust en in het noorden van de provincie, maar we blijven toch telkens positieve maxima houden.

Geert Naessens
