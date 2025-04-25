Oudejaarsavond en nacht een zelfde beeld, maar met een verder aantrekkende wind en veel wolken. De minima blijven dan wel overal positief met 3 tot 5 graden. Morgen is het meest bewolkt met kans op wat gedruppel. Het wordt een 5 tot 6 graden, maar er staat vooral vrij veel wind uit een westelijke hoek.

Vrijdag komen er buien. Vooral en waarschijnlijk alleen in het noorden. Dan kan dat geleidelijk wel een winterse bui worden bij nog steeds maxima rond 5-6 graden. Zaterdag stijgt de kans op enkele winterse buien. Zelfs een sneeuwbui is dan mogelijk, vooral aan de Oostkust en in het noorden van de provincie, maar we blijven toch telkens positieve maxima houden.