Vanavond en vannacht blijft het licht bewolkt tot helder. De wind neemt snel af en draait opnieuw naar het noordoosten. Tegen de ochtend zakken de temperaturen naar minima rond 13 à 14 graden.

Morgen en vrijdag volgt opnieuw een opstoot van warmte, met zomerse maxima tussen 27 en 29 graden. Aan zee blijft het telkens iets koeler. Vrijdag kan later op de dag wel een lokale bui ontstaan.

Ook zaterdag blijft het zomers warm, al neemt de kans op een regen- of onweersbui geleidelijk toe. Vanaf zondag stroomt koelere lucht binnen en zakken de maxima opnieuw naar waarden rond 20 graden.