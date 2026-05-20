Kwik klimt vandaag opnieuw richting 30 graden, maar weekend brengt stilaan afkoeling
Vandaag krijgen we eerst nog volop zomerse temperaturen. Later op de dag draait de wind geleidelijk naar het noorden, waardoor iets koelere lucht binnenstroomt. Toch blijft het warm en zonnig, al kunnen er later wat wolkjes verschijnen. Aan zee kan de noordelijke wind opnieuw vrij krachtig waaien. De maxima lopen uiteen van 22 à 23 graden aan de kust tot lokaal 27 graden landinwaarts.
Vanavond en vannacht blijft het licht bewolkt tot helder. De wind neemt snel af en draait opnieuw naar het noordoosten. Tegen de ochtend zakken de temperaturen naar minima rond 13 à 14 graden.
Morgen en vrijdag volgt opnieuw een opstoot van warmte, met zomerse maxima tussen 27 en 29 graden. Aan zee blijft het telkens iets koeler. Vrijdag kan later op de dag wel een lokale bui ontstaan.
Ook zaterdag blijft het zomers warm, al neemt de kans op een regen- of onweersbui geleidelijk toe. Vanaf zondag stroomt koelere lucht binnen en zakken de maxima opnieuw naar waarden rond 20 graden.