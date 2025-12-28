Het is ook later vanmiddag mogelijk en zo goed als zeker dat in de felste buien (in het noorden) tijdelijk weer wat sneeuw blijft liggen. Hooguit een paar cm, maar komt er toch een fellere bui, kan dat meer zijn. Het is koud, maar toch halen we overdag wel een 3 tot 5 graden bij een matige noordwestelijke wind.

In de loop van de latere middag vormen zich dan mogelijk ook enkele meer gestructureerde buienlijnen vanaf de Noordzee. In dat geval kan eventueel toch meer winterse neerslag opduiken die westelijker geraakt. We volgen dat op want er zijn wel degelijk mogelijkheden daartoe dat er dus toch een paar geclusterde buiensystemen zuidelijker trekken. Enkele regionale modellen geven vanaf 3-4 uur vanmiddag een duidelijk cluster dat het noorden en midden van de regio zou aandoen alsook de Midden- en Oostkust.



In de avond en nacht wordt het droog al is een bui zeker in het noorden nog wel mogelijk. Mogelijk ook elders nog eentje. In dat geval zou dat een sneeuwbui zijn en als er ergens sneeuw zou liggen in de nacht, kan het daar lokaal wat harder vriezen. Over het algemeen zitten de minima ergens weer rond of net boven het vriespunt met overal wel vorst aan de grond en dus overal kans op gladde wegen! Zeker daar waar sneeuw ligt.

