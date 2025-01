Het hele weekeind zal het rustiger zijn onder de vleugels van een hogedrukgebied met enkele koudere, drogere dagen en nachten met wat lichte nachtvorst. Er kan gaandeweg wel steeds meer bewolking, nevel en mist opduiken. In de nachten is er telkens kans op gladheid. Zeker waar nog sneeuwresten zouden liggen.

Vandaag is het een wisselend beeld van wolken en zonnige perioden die elkaar afwisselen. In de ochtend valt nog een buitje. Daarna is het droog met wolken en zon en maxima rond 4-5 graden aan zee tot 3 graden elders. Daarbij staat een heel zwakke noordelijke wind. Vanavond en vannacht is het wisselend, later zwaar bewolkt met kans op hardnekkige nevel en mist. Het gaat landinwaarts licht vriezen, aan zee zitten we rond minima van 2 graden in de plus. Aan de grond vriest het overal.

Morgen krijgen we een zwaar bewolkte tot betrokken dag met ongeveer dezelfde maxima als vandaag, maar veel minder zon. Dat met een nog altijd heel zwakke noordenwind. Maandag draait die naar zuid tot zuidwest en wordt geleidelijk iets minder koude lucht aangevoerd. Er is veel bewolking. Volgende week blijft het rustig en droog, maar een naar zuidwest draaiende wind voert dan progressief zachtere lucht aan waarbij de nachtvorsten verdwijnen.

KUST:

Vandaag is een rustige dag met eventueel nog een enkele bui en maxima dan 4-5 graden. De wind waait daarbij zwak uit het noorden. Vanavond en vannacht is het droog met veel wolken, nevel en mist en minima rond 2 graden. Aan de grond kan het vriezen en gladheid is dus mogelijk. Morgen wordt een rustige dag met veel wolken, nevel en mist. Maxima rond 4-5 graden bij een erg zwakke noordelijke wind.