In de nacht naar zondag trekt een storing binnen die opnieuw wat sneeuw kan brengen, meestal één tot drie cm, waarna de lucht geleidelijk minder koud wordt.

Zondag blijft grijs en koud met veel wind uit het zuidwesten. Overdag valt er regen en tegen de avond wordt het zachter met temperaturen tot 7 graden.

Maandag tot woensdag wordt het iets milder met maxima rond 7 à 8 graden. Maandag valt nog regen en buien, dinsdag is iets rustiger met enkele opklaringen, maar vanaf woensdag neemt de wind toe en volgen regen en stijgende temperaturen, later zelfs ruim in de dubbele cijfers.