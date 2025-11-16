3°C
Aanmelden
Weerbericht

Kou­de start, later zach­ter maar wel meer wind

2025 11 22 102643 Bissegem Kris Catteeuw

Bissegem ©Kris Catteeuw

Vandaag begint koud met wat zon in de ochtend, maar de bewolking neemt snel toe en de zuidelijke wind laat het met maxima rond 3 graden flink koud aanvoelen.

In de nacht naar zondag trekt een storing binnen die opnieuw wat sneeuw kan brengen, meestal één tot drie cm, waarna de lucht geleidelijk minder koud wordt.

Zondag blijft grijs en koud met veel wind uit het zuidwesten. Overdag valt er regen en tegen de avond wordt het zachter met temperaturen tot 7 graden.

Maandag tot woensdag wordt het iets milder met maxima rond 7 à 8 graden. Maandag valt nog regen en buien, dinsdag is iets rustiger met enkele opklaringen, maar vanaf woensdag neemt de wind toe en volgen regen en stijgende temperaturen, later zelfs ruim in de dubbele cijfers.

Geert Naessens

Meest gelezen

2025 11 16 115132 Meulebeke Luc Lambert
Weerbericht

Vandaag koeler met buien, later deze week weer meer zon
Bernine Deramoudt Nieuwpoort 20251115 102759
Weerbericht

Koeler weer met kans op verspreide buien
2025 11 17 120122 Wervik ignace lacante
Weerbericht

Licht wisselvallig en koud

Taalfout opgemerkt?

Heb je een taal- of schrijffout opgemerkt in dit artikel?

Laat het ons weten
Aanmelden