Vanavond en vannacht neemt de kans op buien vanuit het noorden opnieuw toe. Waar buien vallen, kan het glad worden en lokaal is opnieuw een sneeuwbui mogelijk. Het wordt koud met minima rond 3 graden aan de kust en net boven het vriespunt landinwaarts, al kan het aan de grond wel licht vriezen.

Morgen stijgt de kans op winterse buien verder. Vooral aan de Oostkust en in het noorden van de provincie zijn sneeuwbuien mogelijk, al blijven de maxima overdag meestal licht positief. Ook elders kan lokaal een sneeuwbui vallen, die eventueel even kan blijven liggen. Over het algemeen geldt: hoe westelijker, hoe kleiner de kans op buien. In de nacht naar zondag kan plaatselijk wel sneeuw blijven liggen.

Zondag verloopt grotendeels droog, met minima opnieuw enkele graden boven nul. In de nacht naar maandag kan het wel weer wat kouder worden. Maandag volgt opnieuw kans op enkele winterse buien met sneeuw, maar die blijven erg verspreid.