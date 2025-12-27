Koude noordwestenwind brengt buien en lokaal kans op sneeuw
Vandaag wisselen droge momenten en brede opklaringen af met enkele verspreide buien. Die kunnen lokaal winters zijn, met kans op wat gladheid. Toch blijft het op veel plaatsen in onze provincie grotendeels droog. De maxima schommelen rond 4 à 5 graden, bij een stevige noordwestelijke wind.
Vanavond en vannacht neemt de kans op buien vanuit het noorden opnieuw toe. Waar buien vallen, kan het glad worden en lokaal is opnieuw een sneeuwbui mogelijk. Het wordt koud met minima rond 3 graden aan de kust en net boven het vriespunt landinwaarts, al kan het aan de grond wel licht vriezen.
Morgen stijgt de kans op winterse buien verder. Vooral aan de Oostkust en in het noorden van de provincie zijn sneeuwbuien mogelijk, al blijven de maxima overdag meestal licht positief. Ook elders kan lokaal een sneeuwbui vallen, die eventueel even kan blijven liggen. Over het algemeen geldt: hoe westelijker, hoe kleiner de kans op buien. In de nacht naar zondag kan plaatselijk wel sneeuw blijven liggen.
Zondag verloopt grotendeels droog, met minima opnieuw enkele graden boven nul. In de nacht naar maandag kan het wel weer wat kouder worden. Maandag volgt opnieuw kans op enkele winterse buien met sneeuw, maar die blijven erg verspreid.
Agentschap Wegen en Verkeer waarschuwt voor gladheid op de weg door sneeuw
Het Vlaams Agentschap voor Wegen en Verkeer (AWV) waarschuwt voor gladde wegen. Het agentschap roept fietsers en bestuurders op om extra oplettend te zijn. "Afstand houden en rustig rijden zijn de belangrijkste adviezen", aldus AWV.
Hoewel de strooidiensten afgelopen nacht de Vlaamse wegen en fietspaden onder handen hebben genomen met strooizout, bestaat de kans dat het zout ondertussen niet meer op de baan ligt. "De waarschuwing geldt voor heel Vlaanderen", zegt AWV. "Ook daar waar geen sneeuw op de weg ligt, kan het glad zijn door aanvriezende mist."