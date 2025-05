Vanavond en vannacht wisselen wolken en opklaringen elkaar af. De noordelijke wind neemt grotendeels in kracht af, al blijft die aan zee stevig doorwaaien. De minima dalen naar zo'n 8 à 9 graden.

Morgen is het licht wisselvallig met een mix van wolken en zon. Het blijft meestal droog, al is een lokaal licht buitje, vooral in de ochtend, niet uitgesloten.

Het weekend verloopt wisselvalliger. Een eerste regenzone zou al zaterdagmiddag kunnen binnenschuiven, al blijft de timing onzeker. De temperaturen lopen wel op naar zo'n 17 graden. Zondag trekt de regen langzaam weg, met later opklaringen en maxima rond 18 à 19 graden.

Begin volgende week blijft het licht wisselvallig en zacht. Af en toe valt er wat regen of een bui, maar echt nat wordt het voorlopig niet.