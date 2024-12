Vanavond en vannacht is het weer bewolkt en nevelig met minima rond 2-3 graden in de plus. De zuidwestelijke wind spant daarbij iets aan. Tegen morgen halen we alweer een graad of 7 aan zee. Landinwaarts iets minder, maar ook dat is dan weer met veel wolken en kans op slechts enkele korte opklaringen. Er komt dan wel meer wind uit het zuidwesten.

Maandag en dinsdag gaan we naar 9 tot 10 graden, maar ook die dagen verlopen zwaar bewolkt tot betrokken. Woensdag, op nieuwjaar, zou het geleidelijk kunnen gaan regenen. Nadien lijkt het kouder te worden met mogelijk een licht winterse periode.

KUST:

Vandaag start koud met lichte vorst en aanvriezende mist. Overdag is het tijdelijk vrij zonnig, maar wel steeds nevelig met een zwakke zuidelijke wind en maxima rond 3 graden. Vanavond en vannacht is het weer bewolkt en koud met minima rond 2-3 graden en wat meer wind uit het zuidwesten. Ook morgen is er weer veel bewolking, maar een aantrekkende zuidwestelijke wind voert zachtere lucht aan met maxima tegen het eind van de middag rond 7 graden.