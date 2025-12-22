Koude dag met wat bewolking, opgelet voor gladde wegen
Herman De Bruyne
Vandaag start nog zonnig met lichte nachtvorst, behalve aan zee waar de minima al positief blijven. Overdag komen er zeker later in de middag steeds meer wolken (zelfs kans op nevel en mist) en komt met een noordoostelijke wind weer wat zachtere zeelucht binnen met geleidelijk verder oplopende temperaturen. We gaan alweer naar 5 graden aan zee en 3-4 landinwaarts.
De nacht naar zondag zou geen vorst meer tonen, maar het is toch nog steeds koud met minima van maar enkele graden boven nul. Het is dan wel zwaar bewolkt tot betrokken. Mogelijk zelfs met lage wolken en een druppeltje motregen erbij. Het kan ook nevelig en mistig worden.
Geert Naessens