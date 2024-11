Vanavond en vannacht zijn er eerst brede opklaringen met snel dalende minima naar -1 landinwaarts en 2 graden aan zee. Later nemen wind en wolken toe.

Morgen is nog een koude dag met amper 6 graden. In de namiddag kan er wat lichte regen vallen bij een aanspannende zuidelijke wind. Die kan weer fors uithalen met 70 km per uur aan zee en tot 50 km per uur boven land.

Zondag is een droge dag en ontploffen de temperaturen. We gaan naar maxima van maar liefst 17 graden. Het blijft wel even fors waaien als de dagen daarvoor.

Maandag halen we nog 12 graden en gaat het fel regenen.