Koud weer, de sneeuw is voor morgen

Vanavond en vannacht is het zwaar bewolkt en later betrokken. De wind wordt zwak zuidoostelijk en voert koude lucht aan met minima rond -1 graad.

Morgen is het bewolkt en koud met een kille zuidoostelijke wind. Later op de dag is er kans op sneeuw en die kan in het zuiden van de provincie tijdelijk blijven liggen, maar veel meer dan enkele cm wordt dat niet. Veel plaatsen houden het ook gewoon droog zoals de kust en het noorden van de provincie.

Donderdag zit de wind opnieuw in het noorden en vallen er enkele verspreide winterse buien. Het blijft koud met winterse temperaturen rond 3 graden.

Vrijdag is waarschijnlijk een droge dag met een noordwestelijke wind die nog steeds koude lucht aanvoert met maxima van 2 tot 4 graden. Ook zaterdag is nog koud, maar zondag verovert heel zachte lucht onze provincie opnieuw.