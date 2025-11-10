Koeler weer met kans op verspreide buien
Bernine Deramoudt
Vandaag zitten we in koudere lucht. Het klaart weer wat op, maar gaandeweg de dag verschijnen er mogelijk al een paar verspreide buien. Het is veel koeler met maxima rond 8 tot 10 graden en een naar noord gedraaide wind. Die spant ook wat aan en voelt koud aan.
Aan de kust kan het vrij krachtig tot krachtig kan gaan waaien.
In de avond en nacht wordt de kans op buien die vanaf de Noordzee binnenlopen groter. Zeker in de noordwestelijke delen van de regio. Het is koeler met minima die tegen de ochtend kunnen wegzakken naar 3 tot 5 graden.
Geert Naessens