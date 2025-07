Vanavond en vannacht is het wisselend tot zwaar bewolkt, zelfs betrokken. Er zijn nog steeds perioden met regen of buien bij minima rond 15-16 graden. De wind wordt noordwest en blijft fel waaien.

Ook morgen in de ochtend trekt nog een storing door met wat buien of regen. Het wordt echter snel droog met opklaringen die in de middag zelfs breed worden. Het is dan koeler met een graad of 18 en nog altijd veel wind uit west tot noordwest.

Vanaf dinsdag zet een snel herstel in waarbij vanaf woensdag ook de temperaturen snel omhoog gaan. Dinsdag nog rond of vooraan de 20 graden, woensdag al rond 22 tot 24 graden.

In de tweede weekhelft is het volop zomer met hoge maxima.