Vandaag wordt een kletsnatte dag met vanaf de middag overvloedige regen. In het zuiden kan er tegen de avond zo’n 20 tot 30 liter water per vierkante meter vallen, terwijl er in het centrum van de provincie tot 15 liter kan vallen. Aan de kust valt er met zo’n 5 à 10 liter water, het minste regen. De temperaturen halen amper 16 graden.