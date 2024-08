Vandaag is het weer zo goed als droog. We noteren daarbij weer maxima rond of vooraan de 20 graden met een 21-22 als hoogste waarden. Aan zee is het wat minder, daar moeten we met 20 graden tevreden zijn. Er is veel zon met een veel afgenomen zuidwestelijke wind. Toch duiken er landinwaarts wel wat stapelwolken op en er is toch een erg kleine kans dat er zich toch ergens een lokaal buitje kan vormen.