Vanavond kan er nog altijd een bui vallen, in de nacht is het droog en klaart het op. Daardoor gaan de temperaturen flink dalen met tegen de ochtend minima tussen 0 en 3 graden. Er is wat lichte vorst aan de grond mogelijk.

Ook morgen blijft het wisselvalig. Het is wisselend bewolkt met soms wat zon, maar ook af en toe wolken, met enkele buien, bij maxima tot 11 graden.

In de nacht naar woensdag gaat het regenen en ook overdag krijgen we geregeld buien over ons heen, bij maxima tot 9 graden.



0ok donderdag houden we het niet droog, bij zo’n 11 graden. Tegen het einde van de week zou het zachter kunnen worden. In het weekend halen we misschien zelfs 20 graden.