Kans op wat gedruppel bij 23 graden
Foto Ludo Coulier
Vandaag start bewolkt, met mogelijk wat gedruppel, maar in de loop van de dag krijgen we de zon af en toe te zien. We halen 23 graden bij een goed voelbare westelijke wind, die wel in kracht afneemt.
Vanavond en vannacht is het wisselend tot zwaar bewolkt bij minima rond 14 graden.
Ook morgen zijn er af en toe wolken, met een kleine kans op een bui. We halen dan 25 graden.
Donderdag doen we daar nog twee graden bij en ook de dagen daarna is het zomers warm, met maxima rond 30 graden.
Geert Naessens