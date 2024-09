Vanavond en vannacht kan er in het noorden nog veel neerslag vallen. De buien kunnen vergezeld zijn van hagel en onweer. De minima schommelen tussen de 7 en 11 graden.

Ook morgen vallen er eerst nog buien. Eerst aan zee, later in de hele provincie. Na de middag wordt het droger. We halen 16 graden bij nog altijd een matige noordwestenwind.

Zaterdag wordt het wat stabieler en droger bij maxima tot 17 graden.

Ook zondag zouden we het droog houden en halen we een graadje meer.