Kans op buien en windstoten tot 80 km/uur
Bavikhove ©Ronny Popelier
Vandaag trekt in de ochtend een zwakke regenzone door met vooral in het noorden en aan de kust wat regen. Later gaat het hard waaien tot 60 kilometer per uur aan zee. Het is warm tussen 22 en 24 graden.
In de tweede helft van de middag trekt een felle buienlijn door. De felle wind kan hard waaien en voor schade zorgen. Tijdens de buien kan die uithalen met windstoten tot 80 kilometer per uur. Het nummer 1722 is actief voor storm- of wateroverlast.
Vanavond en vannacht is het droog met minima rond 13 graden en een mix van wolken en opklaringen.
Morgen trekt ook nog een buienlijn door met vooral rond of na de middag enkele felle buien. Nadien klaart het weer op bij een graad of 22.
Zomers warm
Vrijdag is het droog met maxima rond 22 graden. Zon en wolken wisselen elkaar af bij een minder aanwezige wind.
Zaterdag en zondag worden zomers met veel zon. Zaterdag halen we tot 26 graden. Zondag zou het zelfs richting 28 graden kunnen worden. Na het weekend lijkt het herfstiger te worden.