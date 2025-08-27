In de tweede helft van de middag trekt een felle buienlijn door. De felle wind kan hard waaien en voor schade zorgen. Tijdens de buien kan die uithalen met windstoten tot 80 kilometer per uur. Het nummer 1722 is actief voor storm- of wateroverlast.

Vanavond en vannacht is het droog met minima rond 13 graden en een mix van wolken en opklaringen.

Morgen trekt ook nog een buienlijn door met vooral rond of na de middag enkele felle buien. Nadien klaart het weer op bij een graad of 22.

