Vanavond en vannacht is het licht bewolkt. De temperaturen zakken snel, met tegen de ochtend minima rond het vriespunt. Aan de grond zal het wel vriezen en dus is er kans op lokale gladheid.

Morgen is het droog en wordt het opnieuw 7 graden. De wind draait naar het zuidwesten, later op de dag neemt de bewolking toe en kan het ’s nachts regenen. Donderdag neemt de wisselvalligheid weer toe met periodes van regen, wind en maxima rond 12 graden. Vrijdag kan het stormen aan zee, en ook in het weekend blijft het wisselvallig.