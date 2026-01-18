Vanavond en vannacht is het dan weer droog. Het kan weer flink afkoelen tot maar 1-2 graden met vorming van wat nevel. Het kan plaatselijk ook wat glad zijn.

Ook morgen wordt het verder wat zachter. We halen dan gaandeweg weer een graad of 8 bij licht wisselvallig weer met wolken en opklaringen. Een bui kan, maar het blijft meestal droog.



Donderdag is een wisselvallige dag. Wolken, maar ook zon en zeker ook wat buien of wat regen zijn mogelijk. De maxima zitten rond een 6 tot 8 graden.