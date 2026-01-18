Aanmelden
Weerbericht

Inten­se regen bij 6 graden

Weerfoto Johan Rommelaere Nieuwpoort

Johan Rommelaere

Vandaag gaat het regenen. Al heel snel trekt een regenzone binnen en de hele dag door zijn er perioden met regen. Die kunnen intens zijn. Er kan op vele plekken gemakkelijk een tiental liter gaan vallen, mogelijk meer. Het wordt zachter met temperaturen die geleidelijk naar een graad of 6 oplopen . Tegen de late middag wordt het droog vanaf de kust.

Vanavond en vannacht is het dan weer droog. Het kan weer flink afkoelen tot maar 1-2 graden met vorming van wat nevel. Het kan plaatselijk ook wat glad zijn.

Ook morgen wordt het verder wat zachter. We halen dan gaandeweg weer een graad of 8 bij licht wisselvallig weer met wolken en opklaringen. Een bui kan, maar het blijft meestal droog.

Donderdag is een wisselvallige dag. Wolken, maar ook zon en zeker ook wat buien of wat regen zijn mogelijk. De maxima zitten rond een 6 tot 8 graden.

Geert Naessens

Meest gelezen

2026 01 23 103507 Heestert Willy Huys
Weerbericht

Veel zon en zachte temperaturen, geen winter in zicht
Weer
Weerbericht

Zacht winterweer met zon in aantocht, koude nachten houden aan
Jan Demets - Otegem
Weerbericht

Bewolkt met kans op lichte regen

Taalfout opgemerkt?

Heb je een taal- of schrijffout opgemerkt in dit artikel?

Laat het ons weten
Aanmelden