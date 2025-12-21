Aanmelden
Ijs­kou­de kerst­dag, maar wel zon­nig en droog

Vandaag voelt het opnieuw erg koud aan door een forse noordoostelijke wind die zorgt voor erg koude gevoelstemperaturen. Die wind neemt overdag geleidelijk wat af. Verder is het wel zonnig, maar die zon kan het kwik niet omhoog brengen en we zitten met maxima van amper 1 graad aan zee tot rond het nulpunt landinwaarts.

Vanavond en vannacht krijgen we dan ook weer lichte nachtvorst. De wind neemt iets af, maar het is erg koud met minima rond 3 graden onder nul, lokaal zelf nog iets lager.

Morgen is het ook zonnig en koud, maar de wind neemt wat af en later kan er eventueel wat lichte bewolking voorbij schuiven. Het wordt een paar graadjes warmer met maxima rond 1-2 graden landinwaarts tot 3-4 graden aan zee.

Vanaf zaterdag wordt de kou alweer getemperd. Er komt weer meer bewolking en de wind neemt wat af en draait naar het noorden. Ook zondag is er veel bewolking met maxima tussen 2 en 5 graden. Begin volgende week zou het overdag nog iets minder koud worden, maar een overgang naar veel zachter weer zit er nog niet meteen in.

Geert Naessens

