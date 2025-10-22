15°C
Weerbericht

Iets min­der wind en meest­al droog, zelfs een streep­je zon

2025 10 27 133918 Kortrijk Jan Vermeulen

Foto Jan Vermeulen

Vandaag blijft het meestal droog bij zo’n 15 graden. De westenwind neemt wat in kracht af. Na de middag krijgen we de zon af en toe te zien.

Vanavond en vannacht is het weer meer bewolkt en mogelijk valt er een drupje regen, bij minima rond 9 graden.

Morgen start droog, maar na de middag komen er meer wolken opzetten en gaat het regenen, bij maxima rond 13 graden en een goed voelbare westenwind.

Donderdag is het droger en halen we opnieuw 13 graden.

Vrijdag loeren alweer nieuwe regenzones om de hoek. We halen dan 16 graden.

Ook in het weekend staat er vaak regen op het menu.

Geert Naessens

