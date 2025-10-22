Vanavond en vannacht is het weer meer bewolkt en mogelijk valt er een drupje regen, bij minima rond 9 graden.

Morgen start droog, maar na de middag komen er meer wolken opzetten en gaat het regenen, bij maxima rond 13 graden en een goed voelbare westenwind.

Donderdag is het droger en halen we opnieuw 13 graden.

Vrijdag loeren alweer nieuwe regenzones om de hoek. We halen dan 16 graden.

Ook in het weekend staat er vaak regen op het menu.