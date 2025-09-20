18°C
Weerbericht

Iets meer zon, tot 18 graden

Foto Bernine Deramoudt

Foto Bernine Deramoudt

Vandaag krijgen we minder wolken en meer zon dan gisteren en het blijft ook droog. Het is koel, bij maxima tussen 16 en 18 graden en er staat ook minder wind.

Vanavond en vannacht is het wisselend bewolkt, bij minima tussen 6 en 8 graden. De wind valt weg en er vormt zich wat nevel of mist.

Ook morgen is het droog met geleidelijk aan wat oplopende temperaturen. 19 graden moet toch alweer kunnen, bij vrij veel zon. De dag start wel grijs.

Zondag neemt de bewolking weer toe met mogelijk een licht buitje aan het eind van de dag. Het kan dan nog een graadje warmer worden.

Volgende week krijgen we grotendeels eenzelfde weerbeeld. Vrij veel wolken, zeker de eerste dagen, en vrij rustig weer. Het koelt ook weer wat af.

Geert Naessens

