Iets meer zon, tot 18 graden

Vanavond en vannacht is het wisselend bewolkt, bij minima tussen 6 en 8 graden. De wind valt weg en er vormt zich wat nevel of mist.

Ook morgen is het droog met geleidelijk aan wat oplopende temperaturen. 19 graden moet toch alweer kunnen, bij vrij veel zon. De dag start wel grijs.

Zondag neemt de bewolking weer toe met mogelijk een licht buitje aan het eind van de dag. Het kan dan nog een graadje warmer worden.

Volgende week krijgen we grotendeels eenzelfde weerbeeld. Vrij veel wolken, zeker de eerste dagen, en vrij rustig weer. Het koelt ook weer wat af.