Dinsdag zitten we met de gekende mix van wolken en opklaringen en maxima die weer een graadje winst kunnen pakken. Het is dan droog met een zwakke zuidelijke wind.

Ook woensdag ziet er best aardig uit met wolken en opklaringen en maxima ergens in de buurt van een 15-tal graden. Er staat dan een zwakke tot matige zuidelijke wind.