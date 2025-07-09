Iets koeler en bewolkt met later vandaag nog regen
Na een mooie zonsopgang wordt het opnieuw zwaar bewolkt tot betrokken met perioden van wat verspreide neerslag, vooral in de late namiddag en tegen de avond. Het koelt ook af bij hooguit 13 graden.
Dinsdag zitten we met de gekende mix van wolken en opklaringen en maxima die weer een graadje winst kunnen pakken. Het is dan droog met een zwakke zuidelijke wind.
Ook woensdag ziet er best aardig uit met wolken en opklaringen en maxima ergens in de buurt van een 15-tal graden. Er staat dan een zwakke tot matige zuidelijke wind.
