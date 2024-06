Zeker vandaag is die wind echt wel krachtig met pieken aan zee tot 60 à 70 km per uur. Landinwaarts waait die in vlagen. Er vallen verspreid over de dag ook buien en dat kunnen forse buien zijn, zelfs met onweer. De maxima zitten daarbij ergens rond een 17 tot 18 graden. Vanavond en vannacht verdwijnen de meeste buien bij minima rond ongeveer 11 graden. De wind blijft matig waaien.

Morgen lijkt het droger te kunnen zijn, al blijft een bui zeker mogelijk met maxima rond een 18 tot 19 graden. Er is nog steeds veel wind, maar die neemt wel iets af. Begin volgende week blijft het onstabiel met dagelijks perioden van regen of buien, maar we halen dan wel geleidelijk aan weer de 20 graden.