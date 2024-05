De FOD Binnenlandse Zaken activeert tijdelijk het nummer 1722 vanwege de weersvoorspellingen en om overlast van de hulpdiensten te vermijden. Wie storm- of waterschade geleden heeft waarvoor bijstand van de brandweer nodig is, kan via het e-loket www.1722.be een aanvraag indienen of het nummer 1722 bellen. Enkel voor mogelijk levensbedreigende situaties mag 112 gebeld worden.