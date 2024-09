Maandag en dinsdag zijn sowieso warme dagen met maxima van minstens 23 à 24 graden, maar met telkens kans op buien. Daar kunnen onweerachtige buien tussen zitten. Er is echter wel een enorme onzekerheid in de verwachtingen voor volgende week. Maandag is hierbij nog fors opgewarmd met maxima die zelfs gemakkelijk naar een 27 à 28 graden kunnen gaan. Doorheen de dag is er zeker een kans op buien. Dinsdag is de onzekerheid in de voorspellingen verkleind. Dat wordt nog een warme dag met maxima rond 25 graden of meer, maar een onweerachtige bui, mogelijk fel, blijft op de loer liggen.