Vannacht valt er veel regen en staat er ook een stevige zuidoostenwind, bij zo’n 5 graden.

Ook morgen valt er veel regen en is de wind stormachtig. In de ochtend zijn er felle rukwinden mogelijk, in het zuiden van de provincie zelfs tot 100 km per uur. Later op de dag neemt de wind in kracht af. We halen morgen 6 graden.

In het weekend keert de kou terug en kan het weer gaan vriezen. Zaterdag is het maar 2 graden bij een stevige en koude wind uit het noordoosten en mogelijk een winterse bui.

In de nacht naar zondag gaat het hard vriezen. En ook overdag gaan we niet boven het nulpunt. Het is dan wel droog met eerst zon, later neemt de bewolking toe. Begin volgende week wordt het zachter.