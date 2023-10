Vanavond kan het nog wat regenen, maar in de nacht wordt het droger met minima rond een graad of 9.

Ook morgen is het erg wisselvallig met veel kans op regen en/of buien en zachte maxima rond 14 graden.

Woensdag gelijkaardig weer, met dan temperaturen rond 15 graden. Er staat dan ook meer wind.

In de tweede helft van de week zit er geen beterschap in. Het is echt herfstweer en donderdag kan er zelfs een storm op ons afkomen.