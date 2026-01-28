Vanavond en vannacht is het wisselend bewolkt bij minima rond 2 graden. De bewolking neemt in de loop van de nacht toe.

Morgen is het weer iets koeler met eerst wat regen. Later is het droog bij maxima rond 7 graden en een meer oostelijke wind.

Vrijdag halen we opnieuw die mooie 11 graden, maar de zon is er niet bij. De regen wel.

En ook in het weekend halen de maxima dubbele cijfers. Ook dan kan het wat regenen, maar de droge perioden overheersen.