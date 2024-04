Vandaag is het wisselend bewolkt met een aantal buien die best fors kunnen worden. Het wordt dan ook meteen veel koeler met maxima nog rond een 12-tal graden. Het gaat ook erg hard waaien met windstoten van 60 km per uur. Aan zee kunnen deze zelfs tot 70-80 km per uur oprukken. Tijdelijk zijn die zelfs nog feller waarbij lokale schade zelfs niet onmogelijk is.