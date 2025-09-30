Het blijft grijs maar droog, 18 graden

Aanmelden
Vandaag blijft het overwegend grijs en zwaar bewolkt. Af en toe kan de zon even doorbreken, maar die opklaringen zijn meestal van korte duur. Lokaal zijn wel bredere opklaringen mogelijk, zoals we gisteren al zagen. De wind neemt verder af en de temperaturen lopen op tot 17 à 18 graden.

Vanavond en vannacht verandert er weinig. Het blijft zwaar bewolkt met minima rond 11 tot 12 graden. De wind draait naar het zuidwesten en neemt verder af. Hier en daar kan een lichte bui vallen, maar veel neerslag wordt niet verwacht.

Ook morgen blijft het grotendeels bewolkt met maxima rond 17 tot 18 graden en een matige zuidwestelijke wind. Later op de dag kan de lucht iets droger worden, waardoor er mogelijk wat meer zon te zien is.

Donderdag krijgen we een gelijkaardig weerbeeld, al zijn er dan tijdelijk wat extra opklaringen mogelijk.

Geert Naessens

