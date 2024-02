Het blijft grijs, maar droog

Vanavond en vannacht is het bewolkt met stilaan ook perioden met regen of buien. Het blijft met 9 graden vrij zacht.



Morgen stijgen de regenkansen weer. Het is wel zacht met maxima van 10 tot 12 graden. Ook vrijdag krijgen we regen en die kan bij momenten vrij intens zijn, zeker in de namiddag.

Zaterdag is het wisselvallig. We krijgen een mix van veel wolken, wat opklaringen en enkele verspreide buien doorheen de dag of zelfs een periode met wat regen. Het is rond 10 tot 12 graden.