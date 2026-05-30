Ook de wind laat zich goed voelen. Die waait eerst uit zuidelijke richting, maar draait later naar het zuidwesten.

Vanavond en komende nacht blijft het overwegend bewolkt met veel wind. De minima zakken naar ongeveer 12 graden. Plaatselijk kan nog wat regen vallen of trekt een bui over.

Morgen ziet het weerbeeld er een stuk gunstiger uit. Het blijft op de meeste plaatsen droog en vooral in de namiddag breekt de zon vaker door. Daardoor kan het opnieuw iets warmer worden.

Ook voor maandag zijn de vooruitzichten minder positief. Volgens de recentste weerkaarten trekt opnieuw een actieve storing door, met perioden van regen als gevolg.

Dinsdag en woensdag verlopen waarschijnlijk nog wat frisser, met maxima rond 17 à 18 graden. Het blijft wisselvallig weer, met geregeld kans op regen of enkele buien.