Herfstdag met streepjes zon
Ignace Lacante
Vandaag zijn er veel wolken met kans op wat gedruppel, maar even zo goed de mogelijkheid dat er al eens een streepje zon doorbreekt. De maxima blijven met waarden rond 14 graden nog steeds erg zacht bij een matige naar oost draaiende wind.
Vanavond en vannacht draait de wind verder naar noordoost en komt er geleidelijk wat koelere lucht binnen. Tegen de ochtend is het nog rond 8 graden met ook dan veel wolken en mogelijk hier en daar eens wat lichte regen of een bui.
Geert Naessens