Vanavond en vannacht blijft het bewolkt met perioden van regen. De minima zakken daarbij tot 12 graden, terwijl de wind nog iets steviger gaat waaien.

Ook morgen is het wisselvallig met vrij veel regen en wind. Die wordt nog iets feller met pieken tot 90 kilometer per uur aan zee, en 70 kilometer per uur in de rest van de provincie. Woensdag vallen er nog buien, donderdag en vrijdag krijgen we dan weer drogere dagen met meer zon. De maxima blijven wel op 16 graden hangen, maar de wind neemt wel af.