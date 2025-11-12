Vanavond en vannacht is het erg wisselvallig met tal van al dan niet winterse buien. In een felle bui kan het glad worden door hagel. Het koelt af tot rond 3 graden landinwaarts en 5 aan zee al kan dat in een felle bui minder zijn! Het blijft ook hard waaien al neemt de wind wel wat af.

Ook morgen vallen nog tal van buien. Die zijn licht winters met nog steeds kans op hagel of onweer. Er gaat weer een graadje van de temperaturen af. De wind neemt wel af.

Tegen vrijdag wordt het wel grotendeels droog met meer zon, maar dan kunnen we landinwaarts in de vroege ochtend ook de eerste lichte nachtvorst van het seizoen zien.

Zeker in de nacht naar zaterdag kan het dan op uitgebreide schaal lichtjes gaan vriezen met zaterdagochtend een licht winterse start van de dag tot gevolg. Het is dan wel overdag vrij zonnig. Zondag komen er weer meer wolken. Het weekend is koud.