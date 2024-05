Volgende week zijn de verwachtingen slechter geworden. Het blijft onstabiel met dagelijks kans op een bui en woensdag mogelijk grote hoeveelheden regen. De maxima dalen tegen woensdag naar 17 à 18 graden. Maandag en dinsdag haalt het kwik wel nog 20 graden bij een mix van wolken, opklaringen en enkele buien of wat regen. Aan de kust is maandag een kopie van zondag met een grijze start en later meer zon. Daar wordt het 17 tot 18 graden warm. Dinsdag kan het in de loop van de dag gaan regenen.

Woensdag wordt een dag om goed op te volgen. Diverse modellen berekenen heel veel neerslag door een nieuw lagedrukgebied vlak in de buurt, maar alles schuift nog wat. Het is dus nog te vroeg om daar al volledig uitsluitsel over te geven. De kans bestaat dat onze provincie met veel regen te maken krijgt.