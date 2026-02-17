Vanavond en vannacht blijft het licht tot wisselend bewolkt. Tegen de ochtend koelt het af naar zo’n 5 graden. De wind neemt verder af.

Morgen wordt het nog zachter. We halen vlot 17 à 18 graden, mogelijk zelfs meer. De wind draait naar het zuiden en blijft zwak. Later op de dag schuiven er vanaf de kust wel wat wolkenvelden binnen.

Donderdag en vrijdag krijgen we opnieuw meer wolken. Het blijft zacht, maar er kan weer wat regen vallen. De zuidwestelijke wind trekt dan opnieuw aan.

Ook in het weekend blijft het erg zacht, met een mix van opklaringen en wolken. Het blijft meestal droog.