Vanavond en vannacht klaart het overal goed op, al kan later lokaal nevel ontstaan. Het blijft rustig, met minima rond 5 à 6 graden aan zee en wat lagere waarden landinwaarts.

Morgen wordt het merkbaar zachter. Een naar zuidwest draaiende wind voert warmere lucht aan, waardoor de temperaturen oplopen tot 16 à 17 graden, ook aan de kust. Daar kan het in de namiddag wel weer wat afkoelen door een zeebries. De zon is opnieuw nadrukkelijk van de partij.

Zaterdag wordt het zelfs nog warmer, met maxima tot boven 20 graden. Wel komt er meer bewolking en is tegen de avond een bui mogelijk. Daarna wordt het stilaan wisselvalliger.

Vanaf zondag en doorheen volgende week blijven we in een zachte zuidwestelijke stroming. Er is regelmatig kans op regen of een bui, al blijft het zeker niet overal nat.