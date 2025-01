Vanavond en vannacht blijft het bewolkt, maar wordt het wel wat kouder. Tegen de ochtend zakt het kwik naar het vriespunt. Het blijft rustig bij een zwakke zuidelijke wind.

Zaterdag is het overheersend bewolkt, al kan het lokaal gaan opklaren. Zondag start de dag meteen met opklaringen, maar later op de dag neemt de bewolking opnieuw toe. Het is op beide dagen erg rustig met een zwakke zuidelijke wind en maxima rond 3 graden.

Ook begin volgende week blijven de wolken aanwezig, maar het wordt dan wel geleidelijk aan weer wat zachter.